Рецепт з ресторану: Як смачно приготувати мідії з соусом

Як зробити мідії в часниковому соусі

Олександр Огородніков, відомий український кулінарний експерт та кухар, що проживає у Швеції, поділився корисним кулінарним лайфхаком зі своїми прихильниками.

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У відеоролику в Instagram він розкрив секрет приготування ароматних мідій, обіцяючи, що вони зачарують ваші смакові рецептори.

Ось список інгредієнтів та процес приготування:

Інгредієнти:

Дві цибулини.

Фенхель.

Чебрець.

П'ять зубчиків часнику.

250 г білого сухого вина.

Сіль і перець за смаком.

50 г будь-якої олії для смаження.

150 г вершків із жирністю 25% і вище.

Приготування:

Наріжте цибулю та часник дрібними кубиками і обсмажте їх на олії до золотистості на розігрітій сковороді. Додайте чебрець, фенхель, сіль, перець та попередньо очищені та промиті від бруду мідії. Обсмажуйте протягом двох хвилин. Потім додайте біле вино, кілька разів перемішайте і накрийте кришкою або фольгою на 5–10 хвилин, при максимальному вогні. Через 10 хвилин мідії відкриються і будуть готові до подачі. Вийміть мідії з бульйону, а бульйон продовжуйте варити ще 20 хвилин на великому вогні, щоб він максимально випарувався. Потім додайте вершки. Залийте мідії бульйоном і подавайте з часниковими грінками.

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