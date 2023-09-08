Рецепт з ресторану: Як смачно приготувати мідії з соусом
Як зробити мідії в часниковому соусі
Олександр Огородніков, відомий український кулінарний експерт та кухар, що проживає у Швеції, поділився корисним кулінарним лайфхаком зі своїми прихильниками.
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У відеоролику в Instagram він розкрив секрет приготування ароматних мідій, обіцяючи, що вони зачарують ваші смакові рецептори.
Ось список інгредієнтів та процес приготування:
Інгредієнти:
- Дві цибулини.
- Фенхель.
- Чебрець.
- П'ять зубчиків часнику.
- 250 г білого сухого вина.
- Сіль і перець за смаком.
- 50 г будь-якої олії для смаження.
- 150 г вершків із жирністю 25% і вище.
Приготування:
- Наріжте цибулю та часник дрібними кубиками і обсмажте їх на олії до золотистості на розігрітій сковороді.
- Додайте чебрець, фенхель, сіль, перець та попередньо очищені та промиті від бруду мідії. Обсмажуйте протягом двох хвилин.
- Потім додайте біле вино, кілька разів перемішайте і накрийте кришкою або фольгою на 5–10 хвилин, при максимальному вогні.
- Через 10 хвилин мідії відкриються і будуть готові до подачі.
- Вийміть мідії з бульйону, а бульйон продовжуйте варити ще 20 хвилин на великому вогні, щоб він максимально випарувався. Потім додайте вершки.
- Залийте мідії бульйоном і подавайте з часниковими грінками.
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