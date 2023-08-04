Рецепт літнього пирога з абрикосами за 30 хвилин

Триває сезон абрикосів, а отже саме час спекти смачний пиріг за рецептом від Shuba. Для полегшення та прискорення приготування можете використовувати готове листкове тісто.

Інгредієнти:

Листкове тісто дріжджове – 1 шт.

Цукор – 1/4 склянки

Борошно – 1/4 склянки

Абрикоси – 400 г

Масло вершкове – 2 ст. л.

Лимон, сік – 2 ч. л.

Кориця мелена – 1/4 ч. л.

Мускатний горіх мелений – 1/8 ч. л.

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Спосіб приготування:

1. Духовку розігрійте до 220 градусів. Тісто розкачайте у два 25-сантиметрові кола. Викладіть 20-сантиметрову форму для пирога одним листом тіста.

2. Цукор, борошно, корицю та мускатний горіх змішайте.

3. Половинки абрикосів полийте лимонним соком, розмішайте. Додайте цукрову суміш і знову перемішайте. Начинку перекладіть у форму, вистелену тістом, розрівняйте.

4. Кубики масла рівномірно на абрикосовій начинці. Накрийте другим колом із тіста, затисніть. Зробіть кілька прорізів.

5. Випікайте пиріг 35- 40 хвилин.

Гарячий пиріг посипте чайною ложкою цукру. Подавайте холодним.

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