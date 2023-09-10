Рецепт не залишить вас байдужими: Як приготувати кукурудзу з сиром та спеціями
У сезон кукурудзи, багато господинь шукають цікаві рецепти для цієї смачної культурної рослини. І хоча варена кукурудза є дуже смачною сама по собі, спробуйте приготувати її з додаванням вершкового сиру та спецій. Це принесе новий смак і розкіш до вашого столу.
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Кукурудза – одна з найдавніших культур, яку вирощували ще багато століть тому, пише сайт Добрі новини. З тих пір вона стала невід'ємною частиною світового харчування та зберігання. Навіть у простому вигляді, як свіжі зерна, кукурудза вражає своєю солодкістю та соковитістю. Але коли ви додаєте ці зерна до вершкового сиру і спецій, народжується щось магічне – страва, яка робить обід особливим.
Інгредієнти:
- 2 кукурудзи
- 1/4 чашки вершкового сиру
- 2 столові ложки вершкового масла
- 1/2 чайної ложки паприки
- 1/2 чайної ложки солі
- 1/4 чайної ложки чорного меленого перцю
- 1/4 чайної ложки сушеної базиліку або інших улюблених трав
Спосіб приготування:
- Якщо ви використовуєте свіжу кукурудзу, спочатку очистіть її від листків та волокон, а потім вийміть зерна, розрізавши їх ножем. Якщо ви використовуєте заморожену кукурудзу, розморозьте її відповідно до інструкцій на упаковці.
- Спершу відваріть кукурудзу, опустивши її у киплячу воду на 3-5 хвилин, доки зерна не стануть ніжними, а потім злийте воду.
- Розігрійте вершкове масло на сковороді. Додайте паприку, сіль, чорний перець та сушений базилік. Ретельно перемішайте, щоб спеції рівномірно розподілилися.
- Додайте кукурудзу до сковороди зі спеціями і обсмажуйте на середньому вогні протягом 3-4 хвилин, періодично помішуючи.
- Потім додайте вершковий сир до кукурудзи. Помішуйте, поки сир розтопиться та рівномірно розподілиться серед зерен.
- Продовжуйте обсмажувати суміш ще 2-3 хвилини, доки сир стане плавним і кукурудза прийме ароматні спеції.
- Після готування вимкніть вогонь. Подавайте кукурудзу з сиром та спеціями гарячою, за бажанням прикрасьте додатковою порцією сиру чи свіжою зеленню.
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