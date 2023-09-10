Рецепт не залишить вас байдужими: Як приготувати кукурудзу з сиром та спеціями

Як приготувати кукурудзу з сиром та спеціями

У сезон кукурудзи, багато господинь шукають цікаві рецепти для цієї смачної культурної рослини. І хоча варена кукурудза є дуже смачною сама по собі, спробуйте приготувати її з додаванням вершкового сиру та спецій. Це принесе новий смак і розкіш до вашого столу.

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Кукурудза – одна з найдавніших культур, яку вирощували ще багато століть тому, пише сайт Добрі новини. З тих пір вона стала невід'ємною частиною світового харчування та зберігання. Навіть у простому вигляді, як свіжі зерна, кукурудза вражає своєю солодкістю та соковитістю. Але коли ви додаєте ці зерна до вершкового сиру і спецій, народжується щось магічне – страва, яка робить обід особливим.

Інгредієнти:

2 кукурудзи

1/4 чашки вершкового сиру

2 столові ложки вершкового масла

1/2 чайної ложки паприки

1/2 чайної ложки солі

1/4 чайної ложки чорного меленого перцю

1/4 чайної ложки сушеної базиліку або інших улюблених трав

Спосіб приготування:

Якщо ви використовуєте свіжу кукурудзу, спочатку очистіть її від листків та волокон, а потім вийміть зерна, розрізавши їх ножем. Якщо ви використовуєте заморожену кукурудзу, розморозьте її відповідно до інструкцій на упаковці. Спершу відваріть кукурудзу, опустивши її у киплячу воду на 3-5 хвилин, доки зерна не стануть ніжними, а потім злийте воду. Розігрійте вершкове масло на сковороді. Додайте паприку, сіль, чорний перець та сушений базилік. Ретельно перемішайте, щоб спеції рівномірно розподілилися. Додайте кукурудзу до сковороди зі спеціями і обсмажуйте на середньому вогні протягом 3-4 хвилин, періодично помішуючи. Потім додайте вершковий сир до кукурудзи. Помішуйте, поки сир розтопиться та рівномірно розподілиться серед зерен. Продовжуйте обсмажувати суміш ще 2-3 хвилини, доки сир стане плавним і кукурудза прийме ароматні спеції. Після готування вимкніть вогонь. Подавайте кукурудзу з сиром та спеціями гарячою, за бажанням прикрасьте додатковою порцією сиру чи свіжою зеленню.

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