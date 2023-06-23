Рецепт низькокалорійного супу-пюре з білоголової капусти, який не зашкодить фігурі
Ідеальна страва для тих, хто дотримується дієти – вона ніжна, має кремову текстуру та дуже корисна. Цей суп також підходить для дитячого меню.
Інгредієнти:
– Капуста білоголова – 250 г
– Картопля – 150 г
– Цибуля жовта ріпчаста – 50 г
– Морква – 50 г
– Часник, зубчики – 1 шт.
– Лавровий лист – 1 шт.
– Олія оливкова Extra Virgin – 1 ст. л.
– Вода – 700 г
– Сіль – за смаком
– Чорний перець – за смаком
Спосіб приготування:
1. Цибулю, картоплю та моркву наріжте невеликими кубиками. Часник порубайте. Розігрійте в сковороді оливкову олію та підсмажте цибулю, часник і моркву 3 хвилини.
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2. У каструлю налийте воду та доведіть до кипіння. Додайте підсмажені овочі, перемішайте. Потім засипте картоплю та проваріть 15 хвилин.
3. Додайте в каструлю крупно нашатковану капусту та проваріть до м’якості. Посоліть, поперчіть та варіть ще 20 хвилин. Додайте лавровий лист.
4. Залиште суп настоюватись 5 хвилин, після чого перебийте блендером, попередньо вийнявши лавровий лист.
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