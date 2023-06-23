Рецепт низькокалорійного супу-пюре з білоголової капусти, який не зашкодить фігурі

Ідеальна страва для тих, хто дотримується дієти – вона ніжна, має кремову текстуру та дуже корисна. Цей суп також підходить для дитячого меню.

Інгредієнти:

– Капуста білоголова – 250 г

– Картопля – 150 г

– Цибуля жовта ріпчаста – 50 г

– Морква – 50 г

– Часник, зубчики – 1 шт.

– Лавровий лист – 1 шт.

– Олія оливкова Extra Virgin – 1 ст. л.

– Вода – 700 г

– Сіль – за смаком

– Чорний перець – за смаком

Спосіб приготування:

1. Цибулю, картоплю та моркву наріжте невеликими кубиками. Часник порубайте. Розігрійте в сковороді оливкову олію та підсмажте цибулю, часник і моркву 3 хвилини.

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2. У каструлю налийте воду та доведіть до кипіння. Додайте підсмажені овочі, перемішайте. Потім засипте картоплю та проваріть 15 хвилин.

3. Додайте в каструлю крупно нашатковану капусту та проваріть до м’якості. Посоліть, поперчіть та варіть ще 20 хвилин. Додайте лавровий лист.

4. Залиште суп настоюватись 5 хвилин, після чого перебийте блендером, попередньо вийнявши лавровий лист.

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