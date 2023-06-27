Рецепт гостро-освіжаючого салату з огірків по-азійськи
Освіжаючий салат з огірка в азійському стилі — це справжня знахідка для спекотних літніх днів. Цей салат краще подавати в якості закуски з гарячою азійською стравою. Часник треба дрібно порубати або натерти на тертці, а перцю чилі можна використати більше, якщо ви любите більш пряні страви.
Інгредієнти:
– Огірок – 2 шт.
– Сіль – 2 ч. л.
– Оцет рисовий – 120 мл
– Цукор – 50 г
– Олія кунжутна – 2 ст. л.
– Часник, зубчики – 2 шт.
– Імбир тертий – 1 ст. л.
– Кунжут білий – 1 ст. л.
– Червоний перець чилі – 1 шт.
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Спосіб приготування:
1. Огірки наріжте слайсами, викладіть на друшляк та посипте сіллю. Відставте на годину.
2. Оцет збийте з цукром до його розчинення. Додайте кунжутну олію, часник, імбир і насіння кунжуту, перемішайте.
3. Скибочки огірка промийте від солі під холодною водою. Покладіть у велику миску з нарізаним червоним перцем чилі. Збризніть заправкою та перемішайте. Подавайте одразу.
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