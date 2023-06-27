Рецепт гостро-освіжаючого салату з огірків по-азійськи

Освіжаючий салат з огірка в азійському стилі — це справжня знахідка для спекотних літніх днів. Цей салат краще подавати в якості закуски з гарячою азійською стравою. Часник треба дрібно порубати або натерти на тертці, а перцю чилі можна використати більше, якщо ви любите більш пряні страви.

Інгредієнти:

– Огірок – 2 шт.

– Сіль – 2 ч. л.

– Оцет рисовий – 120 мл

– Цукор – 50 г

– Олія кунжутна – 2 ст. л.

– Часник, зубчики – 2 шт.

– Імбир тертий – 1 ст. л.

– Кунжут білий – 1 ст. л.

– Червоний перець чилі – 1 шт.

Читайте також: Чудова ідея для перекусу: рецепт млинців з сиром, часником та зеленню

Спосіб приготування:

1. Огірки наріжте слайсами, викладіть на друшляк та посипте сіллю. Відставте на годину.

2. Оцет збийте з цукром до його розчинення. Додайте кунжутну олію, часник, імбир і насіння кунжуту, перемішайте.

3. Скибочки огірка промийте від солі під холодною водою. Покладіть у велику миску з нарізаним червоним перцем чилі. Збризніть заправкою та перемішайте. Подавайте одразу.

Радимо також звернути увагу на рецепт спринг-ролів з молодої капусти та курки.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!