Рецепт пряного салату з огірків за 5 хвилин

Такі огірки за рецептом від Shuba можна подавати як гарнір до головної страви, або в якості перекусу.

Інгредієнти:

Огірок – 350 г

Кунжут білий – 1 ст. л.

Оливкова олія –1 ст. л.

Соус соєвий – 2 ч. л.

Лимон, сік – 1 ч. л.

Цукор – 0.5 ч. л.

Кріп, пучок – за смаком

Перець чорний мелений – за смаком

Читайте також: Нагадують грибочки: Як законсервувати мариновані кабачки на зиму

Спосіб приготування:

1. Огірки наріжте кружечками завширшки 0,5 см.

2. Зробіть соус: змішайте оливкову олію, соєвий соус, лимонний сік, цукор, подрібнений кріп.

3. На сухій сковороді підсмажте кунжут до пожовтіння.

4. Огірки полийте соусом, посипте підсмаженим кунжутом і приправте перцем, перемішайте. Подавайте відразу.

Радимо також звернути увагу на рецепт кабачків на зиму.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!