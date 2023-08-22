Рецепт сицилійської пасти з баклажанами та базиліком

Ситна та дуже смачна сицилійська страва за рецептом від Shuba. Ідеальний варіант літньої вечері.

Інгредієнти:

Паста фузілі – 300 г

Баклажан – 300 г

Часник, зубчики – 3 шт.

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Базилік зелений, пучок – 1 шт.

Томати – 600 г

Перець чилі, порошок - 1/4 ч. л.

Орегано сушене – 1/4 ч. л.

Оливкова олія – 100 мл

Сіль – за смаком

Перець чорний мелений – за смаком

Для подачі

Сир рикота – 100 г

Базилік, гілочка – за смаком

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Спосіб приготування:

1. Помийте баклажани, наріжте невеликими кубиками, покладіть у миску, посоліть та залиште на 15-20 хвилин.

2. Соус: почистьте томати, зробивши надріз на кожному помідорі хрест-навхрест. Облийте кожен томат окропом. Зніміть шкірку та поріжте маленькими кубиками.

3. Часник та цибулю почистьте та, поріжте дрібними кубиками. Базилік помийте та поріжте.

4. На сковорідку налийте 3 ст. л. оливкової олії. Часник розчавіть, покладіть у сковороду, смажте до легкої золотистості. Вийміть часник і додайте цибулю, смажте до м’якості, після чого додайте половину базиліку. Смажте ще хвилину.

5. Додайте порізані томати, сушений чилі, орегано, сіль, перець і тушкуйте на середньому вогні 20 хвилин, помішуючи. Збийте соус блендером.

6. Баклажани відіжміть та перекладіть на паперові рушники. На іншій сковорідці обсмажуйте баклажани до золотистого кольору.

7. Пасту зваріть до стану аль денте.

8. Томатний соус розігрійте. Додайте ополоник (100-150 мл) рідини з-під пасти та обсмажені баклажани. Додайте пасту і подрібнений базилік. Перемішайте.

9. Рикоту наріжте. Подавайте пасту гарячою, злегка збризнувши оливковою олією, посипте шматочками рикоти та листочками базиліку.

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