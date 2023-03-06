Рецепти до 8 березня: що приготувати для мами

Якщо ви хочете здивувати свою маму на 8 березня, пропонуємо кілька ідей, які страви приготувати та як їх оформити, аби найголовніша людина вашого життя була захоплена вашим вмінням куховарити.

Для початку пропонуємо приготувати салат у "тюльпанах". Цей рецепт дуже простий, головне гарно оформити подарунок для мами.

Вам знадобиться:

350 г крабових паличок;

100 г сиру твердих сортів;

5 яєць;

5 невеликих помідорів;

банка консервованої кукурудзи;

пучок зеленої цибулі;

майонез для заправки.

Як приготувати салат:

Яйця треба відварити круто (10-12 хвилин), викласти у холодну воду, почистити та натерти на крупній терці. До яєць висипте кукурудзу з баночки, зливши сироп. Розморозьте та покришіть крабові палички, додайте до суміші з яєць та кукурудзи. Твердий сир треба натерти на терці й додати в салат. Потім змастити його майонезом та гарно перемішати. На гарну тарілку викладіть помиті й очищені пір'я зеленої цибулі. Помідори помийте, обсушіть та розріжте навхрест так, аби їхні частини не розвалилися. Треба різати не до кінця. Обережно розкрийте помідор та вкладіть всередину ложку салату, аби утворити "тюльпан". На широку тарілку викладіть помите та обсушене пір'я зеленої цибулі. Нафаршировані салатом помідори треба викласти зверху на пір'я цибулі.

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Також вашій мамі може сподобатися салат "Гранатовий браслет".

Його складові наступні:

Буряк – 2 штуки

Ріпчаста цибуля – 2 штуки

Морква – 2 штуки

Картопля – 2 штуки

Куряче філе - відварне або копчене – 200 г

Яйця – 2 штуки

Гранат – 1-2 штуки

Волоський горіх – жменька

Часник – 1-2 зубчики

Майонез – велика пачка (200 грамів)

Як приготувати

Відварюємо буряк, моркву, картоплю і яйця. Відварені овочі треба очистити та натерти на крупній терці в окремі миски. Яйця теж треба очистити та натерти. У майонез треба додати вичавлений часник та перемішати. Відварене філе курки нарізаємо кубиками або соломкою. Ріпчасту цибулю треба нарізати мілко та обсмажити у невеликій кількості олії. Візьміть широке блюдо, а посередині нього розмістіть склянку, навколо якої треба викладати інгредієнти. Спочатку викладіть варену та подрібнену картоплю, потім змастіть майонезом, зверху викладіть половину натертого буряка, знову змастіть майонезом. Потім викладіть моркву й помажте майонезом. Поверх моркви треба посипати товчені волоські горіхи, а зверху викласти порізане куряче філе та обсмажену цибулю. Зверху на цибулю посипте натерті яйця, змажте майонезом та посипте залишком вареного буряку. Коли змастите останній шар салату майонезом, посипте його зернятками гранату. Обережно витягніть склянку і салат у формі браслета готовий.

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