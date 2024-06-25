Резерв+ не позбавляє необхідності з'явитись у ТЦК: подробиці від нардепа

Початковий задум додатка Резерв+ так і не був доведений до логічного кінця. Це пояснює, чому автоматичне оновлення інформації в системі не гарантує, що ТЦК не може забрати громадянина на вулиці для уточнення даних або направлення на ВЛК.

Секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко наголосив на тому, що особам, які перебувають на військовому обліку, все ж доведеться звернутися до ТЦК особисто. Про це пише NV.

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Які існують проблеми з Резерв+

Костенко зазначає, що існують певні невирішені аспекти програми Резерв+.

"Це, наприклад, історія про ВЛК. Кожен військовозобов'язаний має раз на рік проходити ВЛК. От коли тебе зупиняють, а в тебе немає ВЛК, тебе можуть забрати або змусити її проходити. А піти самостійно, наприклад, на якусь комісію і потім прикріпити цей ВЛК до застосунку, в тебе немає можливості, тобі направлення треба взяти в ТЦК і потім принести його в ТЦК", – розповів нардеп.

Тобто громадянин все одно змушений йти до ТЦК. Втім, за його словами, це питання наразі знаходиться у процесі вирішення.

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