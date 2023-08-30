Ображав та бив патрульну: з'явився повний запис подій в Дніпрі з водієм Jaguar (відео)

Правоохоронці показали відео з нагрудних камер патрульних, які застрелили у Дніпрі чоловіка 29 серпня. Правоохоронці вступили в конфлікт із пасажирами "Ягуара".

Відео зі службових камер оприлюднила Патрульна поліція України. На записі чітко видно порушення ПДР водієм Jaguar.

На пасажирському сидінні видно жінку в чорній сукні з горошками. Однак, коли поліція наздогнала та зупинила авто, за кермом сиділа жінка.

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Співробітники поліції пояснили порушення і запросили документи. Однак порушники почали вимагати доступ до відеозаписів із камер і почали говорити на підвищених тонах.

Чоловік перейшов на ненормативну лексику. Патрульна, посилаючись на статтю 36 закону про Нацполіцію, заявила, що обмежує чоловіка в місці знаходження на території, де було скоєно правопорушення.

Вона попросила його відійти на 20 метрів і попередила чоловіка, що якщо він відмовляється виконувати законну вимогу поліції, то його буде затримано. Чоловік у цей час говорив: "Бл*, я щас викличу адвоката, і тобі буде пи***. Ти зрозуміла?"

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Після цього чоловік спробував сісти в авто і закликав жінку, яка була за кермом, їхати геть. Поліцейські завадили цьому, відтак почалася бійка.

На відео було чутно три постріли і крики. Також камера зафіксувала закривавлене після бійки обличчя поліцейської.

За даними видання "Схеми" (Радіо Свобода), відео було обрізано в кількох місцях. Трохи згодом у "Схемах" опублікували розширене відео з двох нагрудних камер.

Серед вирізаних поліцією кадрів можна помітити лише моменти конфлікту між співробітницею поліції і затриманими.

Внаслідок сутички, чоловік загинув. За даними ЗМІ, водія звали Джумбері Сілогава. Пізніше 29 серпня в офісі Генерального прокурора поінформували, що поліцейський зробив три постріли в спину затриманого.

Нагадаємо, раніше блогерка з Івано-Франківська під час прямого етеру у соцмережах назвала помилкою те, що вона народилася в Україні і їй доводиться розмовляти українською. Згодом їй довелося на камеру записувати вибачення.

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