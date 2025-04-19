РФ атакувала шахедами Запоріжжя та область: сталася пожежа на підприємстві, пошкоджено житлові будинки (фото)

У ніч на суботу, 19 квітня, та вранці російські війська здійснили атаку на Запоріжжя і Запорізьку область з використанням дронів-камікадзе "Шахед". У результаті удару виникла пожежа на території одного з автотранспортних підприємств.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Він зазначив, по обласному центру росіяни завдали два удари.

РФ атакувала шахедами Запоріжжя та область: сталася пожежа на підприємстві, пошкоджено житлові будинки (фото). Джерело: Запорізька ОВА/Telegram РФ атакувала шахедами Запоріжжя та область: сталася пожежа на підприємстві, пошкоджено житлові будинки (фото). Джерело: Запорізька ОВА/Telegram

Пожежники наразі працюють над усуненням наслідків ворожих обстрілів.

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Окрім цього, ще один удар було завдано по селу Магдалинівка в Запорізькому районі. Внаслідок вибухової хвилі та уламків постраждали житлові будинки, гараж і легковий автомобіль.

РФ атакувала шахедами Запоріжжя та область: сталася пожежа на підприємстві, пошкоджено житлові будинки (фото). Джерело: Запорізька ОВА/Telegram РФ атакувала шахедами Запоріжжя та область: сталася пожежа на підприємстві, пошкоджено житлові будинки (фото). Джерело: Запорізька ОВА/Telegram

За попередньою інформацією, внаслідок ударів постраждалих немає.

РФ атакувала шахедами Запоріжжя та область: сталася пожежа на підприємстві, пошкоджено житлові будинки (фото). Джерело: Запорізька ОВА/Telegram РФ атакувала шахедами Запоріжжя та область: сталася пожежа на підприємстві, пошкоджено житлові будинки (фото). Джерело: Запорізька ОВА/Telegram

У ніч з 18 на 19 квітня в ряді українських областей оголошували повітряну тривогу через загрозу ракетних обстрілів і атак безпілотників.

Нагадаємо, вранці 18 квітня російські війська завдали ракетного удару по Харкову, застосувавши балістичні ракети з касетною бойовою частиною. Унаслідок атаки загинула щонайменше одна людина, кількість поранених перевищила 60.

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