'Росії доведеться відмовитися від усієї України' - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія прагне захопити всю територію України, але для досягнення миру їй доведеться відмовитися від цих планів. Трамп наголосив, що завершення війни, яку розпочала сама Росія, можливе лише за умови, що Кремль відмовиться від ідеї повної окупації України.

"Росії доведеться забути про всю Україну. Саме це вони хочуть – всю країну", – заявив Трамп. Про це він сказав в інтерв’ю NBC News.

Він також припустив, що без його впливу Росія вже б вела бойові дії по всій території України. У відповідь на уточнююче запитання журналістки, чи йдеться саме про всю країну, а не лише окуповані регіони, Трамп підтвердив: "Так, про всю Україну".

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Окрім того, політик розповів, що лідери ЄС неодноразово просили його зв’язатися з Володимиром Путіним, оскільки російський президент ігнорував їхні спроби комунікації.

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