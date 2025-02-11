Російська армія атакувала енергетичні та газові обʼєкти України: запроваджено аварійні відключення світла

Через масштабний ракетний обстріл російських військ "Укренерго" вимушено застосувало екстрені відключення світла по всій країні. В "Укренерго" наголосили, що відключення електроенергії будуть скасовані одразу після завершення повітряної тривоги та стабілізації енергосистеми.

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Про це повідомляє "Укренерго" в Telegram, міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook. "Українська енергосистема знову під ударом. Минулої ночі ворог атакував об’єкти газової інфраструктури, а зранку продовжив удари по енергетиці. Для зменшення наслідків оператор системи передачі оперативно запроваджує екстрені обмеження електропостачання."

Міністр зазначив, що оцінити всі наслідки обстрілів поки неможливо — це залежить від безпекової ситуації.

Нагадаємо, армія РФ атакувала дронами Суми.

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