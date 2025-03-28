Російська армія атакувала Полтавщину та Одещину дронами, є влучання у підприємства, зайнялись пожежі, є поранений (фото)

Внаслідок атаки ворожих безпілотників на Полтавщині сталися масштабні пожежі, загальна площа загоряння склала 2500 квадратних метрів. Противник здійснив масований удар безпілотниками по цивільних об’єктах у промислових зонах Полтавської громади. Частину дронів було знищено силами протиповітряної оборони.

У результаті влучань і падіння уламків на шести різних локаціях зафіксували пошкодження складських приміщень, адміністративної будівлі та трансформатора на одному з підприємств. Про це повідомив голова ОВА Володимир Когут.

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Когут зазначив, що до 4:00 ранку всі пожежі вдалося ліквідувати. Постраждалих серед цивільних немає.

Для гасіння залучили 19 одиниць техніки та 90 рятувальників ДСНС.

Уночі 28 березня також сталася російська атака на Одеську область, унаслідок якої було пошкоджено житлові будинки та гаражні приміщення. Спалахнули господарська споруда та гаражі, а також отримала поранення одна людина. За даними ДСНС, всі пожежі оперативно загасили.

Нагадаємо, у ніч на 25 березня російські безпілотники атакували Запорізьку та Полтавську області. В результаті атаки зайнялись пожежі, було поранено четверо людей.

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