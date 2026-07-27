Російська армія вдарила КАБом по Запоріжжю: зруйновано житловий будинок, є загиблий та поранені (фото)

У ніч на 27 липня російські війська завдали удару по Запоріжжю керованими авіабомбами та безпілотниками. Внаслідок атаки загинув 67-річний чоловік, ще двоє людей дістали поранення. Згодом рятувальникам вдалося деблокувати з-під завалів 22-річного хлопця.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, одна з керованих авіабомб влучила у приватний будинок, повністю його зруйнувавши.

Під час розбору завалів було виявлено тіло 67-річного чоловіка. Також існувала ймовірність, що під руїнами можуть перебувати інші люди.

Читайте також: Росія атакувала Одесу: пошкоджено житлові будинки, двоє загиблих та 15 поранених (фото, відео)

Крім того, російський безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок. Унаслідок атаки поранення отримали 53-річна жінка та 52-річний чоловік. Пізніше Іван Федоров повідомив, що рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованого приватного будинку 22-річного хлопця.

На місці ударів тривають аварійно-рятувальні роботи, інформація щодо наслідків російської атаки уточнюється.

Нагадаємо, російська армія атакувала Суми дронами.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!