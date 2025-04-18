Російська ракета влучила у багатоповерхівку у Харкові: 98 поранених, є загиблі (фото)

Вранці 18 квітня російські війська завдали ракетного удару по Харкову, застосувавши балістичні ракети з касетною бойовою частиною. Унаслідок атаки загинула щонайменше одна людина, кількість поранених перевищує 60.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. За словами Терехова, ракета влучила у густонаселений район міста. Один із ударів прийшовся на багатоповерховий житловий будинок. Під уламками можуть перебувати люди.

Синєгубов повідомив, що за попередніми даними ракети вдарили по багатоквартирних будинках в Основ’янському районі Харкова. Спочатку повідомляли про 20 поранених, проте згодом ця цифра зросла.

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Прокуратура уточнила, що росіяни випустили по місту три балістичні ракети типу "Іскандер" з осколково-фугасною дією. Принаймні одна з них вибухнула у повітрі, щоб завдати максимальної шкоди.

За словами Терехова, саме касетне спорядження спричинило великі зони ураження. Попередньо пошкоджено щонайменше 15 багатоквартирних будинків.

Серед постраждалих — двоє маленьких дітей віком 4 та майже 3 роки. За останніми даними, кількість поранених становить 98 осіб. До медичних закладів госпіталізовано 13 людей, з них двоє дітей. Стан чотирьох постраждалих оцінюється як важкий.

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