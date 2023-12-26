Російські окупанти завдали удару по залізничному вокзалу Херсона і евакуаційному потягу: є постраждалі та загиблі (відео)

Російські окупанти завдали удару по залізничному вокзалу Херсона ввечері 26 грудня. Внаслідок удару загинув поліціянт, ще щонайменше двоє його колег і двоє цивільних поранені.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Під удар потрапив евакуаційний потяг.

"Складний день. Щойно була доповідь щодо обстрілу Херсона. Російський удар по залізничному вокзалу. Евакуаційний поїзд. Усі служби зараз на місці. Кількість убитих і постраждалих наразі встановлюється. На місці було багато цивільних. Усі оновлення інформації будуть представлені відповідними службами", – зазначив він.

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Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що під час масованого обстрілу міста на вокзалі перебувало близько 140 цивільних, які чекали відправлення евакуаційного потягу.

Поліціянти почали евакуацію людей, під час неї загинув лейтенант поліції з Кіровоградщини. Ще двоє поліцейських – в лікарні з осколковими пораненнями. Двом цивільним, які отримали осколкові поранення, надають медичну допомогу.

Своєю чергою голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін опублікував відео з місця події.

Нагадаємо, раніше окупанти запустили "Кинджали" по Україні.

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