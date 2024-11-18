Російські терористи вчергове атакували Одесу: є влучання у житлові будинки, загибло 10 людей, 43 поранені (фото)
Російська армія в понеділок вдень завдала ракетного удару по Одесі, в результаті чого є жертви серед цивільного населення.
Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олега Кіпера.
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"Російські терористи здійснили ракетну атаку на Одесу. Є жертви та поранені".
Також він додав, щопошкоджень зазнала цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки.
"Попередньо, внаслідок російської російської атаки 8 загиблих та 18 поранених. Серед постраждалих одна дитина. Четверо людей у важкому стані.".
UPD: В Одесі вже 39 поранених після удару у житловому кварталі, повідомляє ОВА.
Серед них – четверо дітей 7, 10 та 11 років. Троє дорослих у вкрай тяжкому стані.
Загиблих, як і раніше, 8.
UPD:
В Одесі вже 10 загиблих. Серед них 7 поліцейських, медик та двоє місцевих мешканців, – ДСНС та Нацпол.Зросла і кількість поранених – 43, серед яких 4 дітей.
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