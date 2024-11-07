Росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі в кількох районах, пошкоджена багатоповерхівка, є постраждалі (фото, відео)

Вночі 7 листопада у Києві відбулася масштабна атака російських безпілотників. Уламки збитих дронів спричинили численні пожежі та руйнування у п'яти районах міста.

У Голосіївському районі зафіксовано пошкодження житлової квартири, один мешканець потребував медичної допомоги. На території району також спалахнула пожежа в комплексі гаражів та СТО загальною площею 200 квадратних метрів, яку вдалося ліквідувати без жертв. Про це повідомляє КМВА у Telegram.

На Печерську постраждав ресторан на 33-му поверсі житлового комплексу - пожежа охопила 50 квадратних метрів площі. Також зазнав часткових руйнувань технічний поверх будівлі. Постраждалих немає.

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У Солом'янському районі зафіксовано масштабну пожежу на складах підприємства площею 600 квадратних метрів. Уламки також пошкодили територію медичного центру. Інформація про постраждалих перевіряється.

На Оболоні загорівся дах шестиповерхового бізнес-центру - пожежа охопила 10 квадратних метрів. За попередніми даними, обійшлося без жертв.

У Подільському районі падіння уламків призвело до загоряння житлового будинку, деталі інциденту з'ясовуються.

Міська влада закликає мешканців залишатися в укриттях, оскільки повітряна тривога триває. Ситуація продовжує оновлюватися.

Наслідки атаки дронів на Київ. Джерело: КМВА Наслідки атаки дронів на Київ. Джерело: КМВА

Наслідки атаки дронів на Київ. Джерело: КМВА Наслідки атаки дронів на Київ. Джерело: КМВА

Наслідки атаки дронів на Київ. Джерело: КМВА Наслідки атаки дронів на Київ. Джерело: КМВА

Наслідки атаки дронів на Київ. Джерело: КМВА Наслідки атаки дронів на Київ. Джерело: КМВА

Наслідки атаки дронів на Київ. Джерело: ДСНС Наслідки атаки дронів на Київ. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки дронів на Київ. Джерело: ДСНС Наслідки атаки дронів на Київ. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки дронів на Київ. Джерело: ДСНС Наслідки атаки дронів на Київ. Джерело: ДСНС

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