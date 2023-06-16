росія атакувала Київ 'Кинджалами' й 'Калібрами' під час візиту африканської делегації: всі цілі збила ППО

У п'ятницю, 16 червня, по всій Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. У Повітряних силах заявили про загрозу балістики.

Після серії вибухів повітряну тривогу було скасовано. У Командуванні Повітряних сил повідомили, що нашим захисникам вдалося збити 6 аеробалістичних ракет "Кинджал", 6 крилатих ракет "Калібр" та 2 розвідувальних БпЛА.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак зауважив, що ракетна атака росіян сталася саме тоді, коли до столиці приїхали лідери африканських країн.

"путін хоче продемонструвати, що він готовий нехтувати безпекою лідерів іноземних держав, йому фактично байдуже, оскільки він відчуває повну безкарність. І на місці лідерів африканських країн може опинитися будь-хто. Ми пам‘ятаємо, що ракети летіли також тоді, коли до України прибув Президент США Джо Байден, а також Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш", – додав він.

На думку Єрмака, росіяни підривають глобальну безпеку і діють терористичними методами.

"Ми повинні об‘єднатися навколо Формули миру Президента Володимира Зеленського. Альтернативи їй не існує. І обговорити подальші кроки ми повинні на Глобальному саміті миру. Лише сильна дипломатія і сильна позиція може покласти край тероризму росії. Бо це стосується кожного, кожної держави, яка хоче існувати і зберегти світовий порядок", – додав він.

Тим часом стало відомо, що на Київщині внаслідок російської ракетної атаки було пошкоджено будинки мирних мешканців.

Начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов у Телеграм-каналі зазначив: "Внаслідок ракетного удару ворога в одному із районів Київщини пошкоджено приватні будинки. Почалась пожежа. Є постраждалі".

Нагадаємо, 16 червня до Києва прибули президент ПАР Сиріл Рамафоса та інші глави африканських держав, які беруть участь у "мирній місії". У них запланована зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

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