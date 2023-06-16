Зеленський зустрінеться з делегацією з Африки, яка привезла формулу миру: президент ПАР вже прибув в Україну (відео)

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса у п’ятницю, 16 червня, приїхав з візитом до України. Його зустріли з потяга на залізничній станції Немішаєве в Київській області.

Високого гостя першими вітали в Україні спеціальний представник України у справах Африки та Близького Сходу посол Максимом Субх та посол Південно-Африканської Республіки в Україні Андре Гроневальд.

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Раніше стало відомо, що делегація лідерів шести африканських країн має намір відвідати Київ та Москву, щоб ініціювати мирні перемовини для закінчення війни. Міжнародний посередник Жан-Ів Олів'є зазначав, що африканська делегація складатиметься з представників шести країн — Південно-Африканської Республіки, Сенегалу, Єгипту, Республіки Конго, Уганди та Замбії.

Африканські лідери планують запропонувати мирну ініціативу для завершення війни.

У пресслужбі глави ПАР зауважили, що "Африканська миротворча місія привносить африканську перспективу та заклик до мирного процесу до обговорень, які тривають у різних частинах світу та в різних формуваннях націй щодо того, як вирішити конфлікт в Україні та Росії".

Раніше Рамафоса вже провів переговори з російським диктатором володимиром путіним, після чого провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським.

13 травня Зеленський закликав Рамафосу підтримати українську Формулу миру й долучитися до її реалізації.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що переговори з рф будуть відновлені лише після повернення всіх територій у межах 1991 року. Також радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що кремль тисне на українських партнерів, аби ті переконали Зеленського у проведенні переговорів з рф на їх умовах.

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