Росія атакувала Україну балістикою і 'шахедами': на Київщині з-під завалів дістали тіло чоловіка і його 4-річного сина

В ніч проти 11 серпня російські окупанти атакували територію України ударними безпілотниками та ракетами. В Києві пролунали вибухи.

Зокрема, у Броварському районі загинув 35-річний чоловік та його чотирирічний син. Про це повідомляє ДСНС.

Як зазначається, троє людей тяжко травмовано, серед яких 13-річна дитина. Ще двоє: 35-річний чоловік та його 4-річний син – опинилися під завалами будівлі. Під час пошуково-рятувальних робіт їх знайшли загиблими.

У КМВА прокоментували нічну атаку: "Вдруге, з початку серпня, ворог спрямував свої повітряні атаки на Київ. Ця ніч 11.08.2024 розпочалася із запуску балістичних ракет в напрямку Києва. Як і попередній раз, 6 днів тому, повітряні цілі (на кшталт Іскандер-М або північнокорейської KN-23) столиці не досягли, удар на себе прийняло передмістя".

За їхніми даними, на той момент вже було відомо по кілька десятків запущених по Україні ударних БпЛА типу "Shahed". Біля десятка з них, після складних маневрів, намагалися атакувати Київ. Але силами та засобами ППО всі ударні дрони ворога були збиті в повітряному просторі столиці України.

КМВА наголосило, що у столиці немає ані руйнувань, а не постраждалих.

Пізніше Повітряні сили України повідомили, що вночі вдалося збити 53 з 57 "шахедів".

"В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил збито 53 ворожі БпЛА у Миколаївській, Одеській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Херсонській, Київській, Запорізькій, Сумській, Рівненській та Черкаській областях", - йдеться в дописі.

Раніше ми розповідали, що росіяни прицільно обстріляли супермаркет у Костянтинівці на Донеччині.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!