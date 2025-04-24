Росія завдала масштабної атаки по Україні: в Києві 9 загиблих та десятки поранених, Харків зазнав атаки дронів (фото, відео)

Увечері 23 квітня російські війська розпочали нову хвилю повітряних атак по Україні, спершу запустивши ударні безпілотники, а вже вночі 24 квітня — крилаті ракети типу "Калібр". Під вогнем опинилися столиця, великі міста на сході та півдні країни.

Київ та Київська область Близько 23:40 було зафіксовано появу ворожих дронів над регіоном. Повітряна тривога швидко переросла в гучні вибухи в столиці, які пролунали вже після опівночі. Як повідомив мер міста Віталій Кличко, протиповітряна оборона активно відпрацьовувала цілі. За попередніми даними, внаслідок масованої атаки на Київ загинули щонайменше дев'ятеро людей, ще 63 постраждали, з них 42 госпіталізовані, включно з шістьма дітьми. Станом на ранок, під завалами могли залишатися ще двоє дітей.

Наслідки атаки на Київ. Джерело: ДСНС Наслідки атаки на Київ. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки на Київ. Джерело: ДСНС Наслідки атаки на Київ. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки на Київ. Джерело: ДСНС Наслідки атаки на Київ. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки на Київ. Джерело: ДСНС Наслідки атаки на Київ. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки на Київ. Джерело: ДСНС Наслідки атаки на Київ. Джерело: ДСНС

Харків Місто пережило складну ніч. Перші вибухи пролунали після першої години. Мер Ігор Терехов повідомив про серію ракетних ударів — їх було щонайменше сім. Значних руйнувань зазнали житлові будинки у Новобаварському та Основ’янському районах. У кількох багатоповерхівках повибивало вікна, постраждали й приватні будинки. Повідомляється, що щонайменше дві людини дістали поранення. Загалом, за ніч Харків зазнав 24 атак — зокрема 14 безпілотників та 10 ракет. Руйнування торкнулися житлових будинків, школи, поліклініки, підприємств і навіть футбольного поля в житловому районі.

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Укрзалізниця Внаслідок атаки постраждали двоє працівників — провідник у Житомирі та машиніст у Києві. Їхній стан оцінюється як задовільний. Крім того, були пошкоджені інфраструктурні об’єкти на столичних залізничних станціях і в Харківській області.

Полтавщина У Миргородському районі уламки ракети спричинили руйнування господарської будівлі та автомобіля. Про людські жертви не повідомляється.

Житомирщина Внаслідок обстрілу загорілися приватні гаражі та було пошкоджено вікна у багатоповерхівці. Пожежу вдалося загасити. Один рятувальник отримав поранення під час повторного удару, також знищено чотири одиниці техніки ДСНС.

Хмельниччина В області двоє людей отримали незначні поранення — чоловік із травмою ноги та дівчинка з порізом склом. Обидва перебувають у задовільному стані.

Миколаїв Опівночі у місті пролунав вибух, який передувала повітряна тривога, оголошена по всій області.

Запоріжжя У кілька етапів протягом ночі в регіоні працювала протиповітряна оборона. Про жертви не повідомлялося.

Дніпропетровщина В Павлограді фіксували вибухи щонайменше двічі — близько першої ночі та після третьої. Обстріли викликали нові хвилі тривоги в регіоні.

Україна продовжує відбивати масовані атаки, водночас рятувальні служби оперативно реагують на численні наслідки обстрілів по всій країні.

Нагадаємо, вранці 18 квітня російські війська завдали ракетного удару по Харкову, застосувавши балістичні ракети з касетною бойовою частиною. Унаслідок атаки загинула щонайменше одна людина, кількість поранених перевищила 60.

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