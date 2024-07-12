росія авіабомбами атакувала Харківщину: у Вовчанській громаді троє загиблих та 8 травмованих (фото)

російські окупанти 11 липня близько 17:00 завдали масованих авіаударів по житловому сектору селища Білий Колодязь Вовчанської громади Чугуївського району Харківської області.

Головне управління ДСНС України у Харківській області повідомляє, що унаслідок ворожого обстрілу постраждали житлові будинки, надвірні забудови, а також виникли пожежі.

За різними адресами горіли два одноповерхових багатоквартирних будинки барачного типу та господарські споруди на загальній площі близько 1800 квадратних метрів.

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"Рятувальники ліквідовували пожежі під загрозою повторних ворожих обстрілів", – йдеться у повідомленні ДСНС.

Наслідки російського авіаудару. Джерело: facebook.com/DSNSKHARKIV Наслідки російського авіаудару. Джерело: facebook.com/DSNSKHARKIV

Наслідки російського авіаудару. Джерело: facebook.com/DSNSKHARKIV Наслідки російського авіаудару. Джерело: facebook.com/DSNSKHARKIV

Наслідки російського авіаудару. Джерело: facebook.com/DSNSKHARKIV Наслідки російського авіаудару. Джерело: facebook.com/DSNSKHARKIV

Наслідки російського авіаудару. Джерело: facebook.com/DSNSKHARKIV Наслідки російського авіаудару. Джерело: facebook.com/DSNSKHARKIV

Наслідки російського авіаудару. Джерело: facebook.com/DSNSKHARKIV Наслідки російського авіаудару. Джерело: facebook.com/DSNSKHARKIV

Наслідки російського авіаудару. Джерело: facebook.com/DSNSKHARKIV Наслідки російського авіаудару. Джерело: facebook.com/DSNSKHARKIV

Наслідки російського авіаудару. Джерело: facebook.com/DSNSKHARKIV Наслідки російського авіаудару. Джерело: facebook.com/DSNSKHARKIV

На жаль, внаслідок авіаудару загинули 3 людини (двоє чоловіків та жінка), ще 8 людей отримали поранення.

Тим часом начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що півтонною авіабомбою росіяни вдарили по Глушківці в Куп'янському районі.

"Ворог скинув ФАБ 500 на Боярський молочний комплекс в Куп'янському районі. Постраждали цивільні - в лікарні зараз троє чоловіків. У всіх уламкові поранення - травми ніг, рук, живота та грудної клітини. Виробництво на цьому підприємстві фактично знищено, приміщення зазнали значних руйнувань", – додав він.

Нагадаємо, уночі 8 липня 2024 року ворог атакував Україну ракетами повітряного та наземного базування.

Зранку цього ж дня росіяни випустили по Україні 38 ракет різних типів. Однак з ракет влучила у дитячу лікарню "Охматдит" в Києві.

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