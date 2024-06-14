Росія вночі здійснила комбіновану атаку: вибухи чули в Старокостянтинові, Київській області та Запоріжжі

У ніч проти п’ятниці, 14 червня, Росія масовано запустила по Україні шахеди, а також крилаті ракети з бортів стратегічної авіації, Кинджали з МіГ-31К та балістичні ракети Іскандер-М з Криму та Краснодарського краю РФ.

Тривога тривала з 03:00 до 04:42. О 01:40, за даними Суспільного, у Запоріжжі пролунав звук вибуху.

Ракети фіксували на кордонах Київської, Черкаської, Вінницької областей. Повітряні сили повідомляли про рух ракет у бік Кам'янця-Подільського, на Золочів, в напрямку Коломиї, а також Рівного, у бік Хмельницького і на Старокостянтинова.

Польські Збройні Сили підіймали літаки через російську атаку на Україну. Вони заявляли про "ще одну напружену ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі через активність дальньої авіації Російської Федерації".

Пізніше, зранку 14 червня в Україні була оголошена друга масштабна повітряна тривога. Повітряні сили Збройних Сил України повідомляли про ймовірний "Кинджал" на Київську область.

О 06:02 у Києві була оголошена повітряна тривога, через декілька хвилин було чутно вибух – ймовірно, за межами міста. Також звуки вибухів було чутно в Хмельницькій області – про це повідомили журналісти Суспільного.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що Україні вдалося збити сім ракет та всі дрони.

У результаті протиповітряного бою у Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях збито 24 повітряні цілі:

сім крилатих ракет Х-101/Х-555;

17 ударних дронів типу "Shahed-131/136".

Усього Росія застосувала 31 засіб повітряного нападу, а саме:

10 крилатих ракет Х-101/Х-555;

три балістичні ракети "Іскандер-М";

одну аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

17 ударних дронів типу "Shahed-131/136".

Нагадаємо, 12 червня росіяни завдали комбінований удар по Києву та області з "Кинджалами" і "шахедами".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!