росія передала ХАМАС захоплену в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та ЄС – ГУР

рф використовує напад терористичної організації ХАМАС на Державу Ізраїль для зміцнення своєї дезінформаційної кампанії проти України. У цьому контексті російська сторона поширює недостовірну інформацію про те, що Україна нібито продала терористам західну зброю.

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Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України. За даними ГУР, російська сторона передала терористам ХАМАСу трофейну зброю, яку вони захопили під час бойових дій в Україні.

Ця зброя була виготовлена в США та країнах Європейського союзу. За планом російської сторони, наступним етапом мають стати фейкові звинувачення в адресу українських військових у регулярному продажу західної зброї терористам.

У повідомленні зазначається, що ці фейки стануть основою для низки "розкривальних матеріалів" та "розслідувань" у західних ЗМІ, що є частиною дезінформаційної кампанії Росії.

Зокрема, російські спецслужби намірені використовувати відповідні коментарі Руслана Сирового, старшого лейтенанта української прикордонної служби, який нещодавно втік до росії, для підтвердження цих фейкових інформаційних повідомлень.

Ця провокація спрямована на дискредитацію Збройних сил України і призводить до припинення військової допомоги з боку західних партнерів, зауважується у повідомленні ГУР Міністерства оборони України.

Нагадаємо, палестинські бойовики з Сектору Гази зранку 7 жовтня випустили по території Ізраїлю до 3 тисяч ракет. На вулицях кількох міст спалахнули пожежі, є загиблі. Бойовики ХАМАС увірвалися до Ізраїлю, вбивали мирних мешканців та брали у полон цивільних.

Влада Ізраїлю оголосила про проведення спеціальної контртерористичної операції поблизу Сектора Гази та пообіцяла атакувати об'єкти ХАМАС у відповідь на обстріли по території Ізраїлю.

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