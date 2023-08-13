росіяни обстріляли Херсонщину: сім жертв, серед загиблих немовля та підліток (фото)

російські окупаційні війська зранку 13 серпня атакували правобережжя Херсонської області. Під ворожий вогонь потрапили населені пункти Комишани, Широка Балка, Станіслав та Золота Балка.

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, ворог завдавав прицільних ударів по житлових будинках та цивільній інфраструктурі.

За його словами, у Широкій Балці російська армія вбила місцевого жителя та цілу родину — чоловіка, дружину та їхню нещодавно народжену доньку. Їй було всього 23 дні.

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Син подружжя – 12-річний хлопчик – був доставлений до лікарні у критичному стані, однак лікарі не змогли його стабілізувати й дитина померла.

Під час обстрілу Станіслава було вбито двох чоловіків – 71 та 57 років. Жінка отримала поранення.

У Комишанах російська армія атакувала магазин, поранивши двох людей – 49-річного чоловіка та 51-річну жінку.

У Золотій Балці росіяни вдарили по житлових будинках. 61-річна жінка була ушпиталена.

За даними МВС, у н.п. Станіслав було зафіксовано 12 прильотів.

Нагадаємо,окупанти завдали ракетного удару по цивільному об'єкту на Прикарпатті, внаслідок чого загинула дитина.

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