росіяни вдарили шахедами по Одеській області: пошкоджено портову інфраструктуру та будинки

У ніч на 12 жовтня російська окупаційна армія випустила по території України 33 ударних безпілотники Shahed-131/136. Сили Протиповітряної оборони ліквідували 28 БПЛА.

Як повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ, росіяни атакували з північного та південного напрямків. Дрони були випущені з Білгородської області росії та з мису Чауда в окупованому Криму.

"Усього зафіксовано пуски 33 "шахедів". Ворожі БпЛА летіли у різних напрямках, відтак протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях України… Загалом цієї ночі силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 28 Shahed-131/136", – зауважили в командуванні ПС ЗСУ.

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Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що 10 "шахедів" збили у небі над Одещиною.

"Проте, на жаль, є і влучання. В Ізмаїльському районі зафіксовані пошкодження припортової інфраструктури та житлових будинків. На місці виникли пожежі, їх вже ліквідовано", – написав він у Телеграм-каналі.

Кіпер додав, що унаслідок ворожої атаки постраждала 88-річна жінка, у неї термічні опіки.

За словами голова Одеської ОВА, росіяни намагалися вдарити по припортовій інфраструктурі Подунав'я.

Сили оборони Півдня зауважують, що на Миколаївщині збили чотири "Shahed-131/136", а в Одеській області ліквідували 10 БПЛА.

"На жаль, влучанням пошкоджено складські будівлі у припортовій зоні на півдні Одещини. А також приватні будинки мирних мешканців", – йдеться у повідомленні.

Голова Харківської міської ради Ігор Терехов повідомив, що росіяни вночі вдарили по одному з районів на околиці міста. "Є попередня інформація про влучання по приватному житловому будинку. Наразі є відомо про одного пораненого та пожежу на місці прильоту", – додав він.

Раніше українська розвідка розкрила деталі спецоперації "Бариня", унаслідок якої виманила 11 російських офіцерів.

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