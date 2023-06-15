росіяни вкотре відзвітували про знищення НIMARS, але знову осоромились: подробиці (фото, відео)

російські пропагандисти час від часу звітують про шалену кількість знищеної військової техніки в Україні, яку нам передають міжнародні партнери.

І якщо раніше вони видавали спалені комбайни за танки Leopard, то цього разу оголосили про знищення РСЗВ HIMARS, хоча насправді це були їхні ж САУ.

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На цей момент звернули увагу користувачі Twitter. Так, днями росіяни оприлюднили відео, заявивши, що серед поля палають HIMARS. Вони використали для цього кадри, які взяли у Телеграм-каналі українських військових.

На цих відео було показано ураження двох російських САУ біля н.п. Ялинське Донецької області.

Однак росіяни заявили, що це знищення саме РСЗВ HIMARS – і це попри те, що на фоні кадрів знищення воєнної техніки лунає українська музика – композиція гурту ТІК про оленів.

Користувачі соцмереж припускають, що росіяни не мають жодних успіхів на фронті, проте воліють звітувати про хоч щось у такий брехливий спосіб.

Раніше росіяни масово поширювали фейки про смерть на війні головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

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