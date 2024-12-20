Різдво під снігом чи без: синоптикиня поділилася прогнозом погоди

Погода на Різдво, 25 грудня, суттєво не зміниться – очікується подібна до теперішньої. Температура повітря буде близька до нуля градусів, з можливістю незначного підвищення.

Щодо погоди на Новий рік, синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха утрималася від прогнозів, адже до 31 грудня ще залишилося багато часу. Про це вона розповіла в коментарі для "24 Каналу".

"В загальному, процес буде дуже схожий на теперішній – зараз у нас атмосферний фронт з різними типами опадів, а потім знову тимчасове припинення опадів і трохи прохолодніші ночі через прояснення," – пояснила вона.

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"Якщо подивитися на початок наступного тижня, то ми можемо спостерігати атмосферні процеси з північного заходу, які триматимуться до кінця місяця," – зазначила Птуха.

Щодо снігового покриву на свята, все залежить від температури. Якщо вона опуститься хоча б на 2 градуси нижче нуля, то сніг випаде і покриє землю. Якщо ж температура залишиться вище нуля, сніг буде падати, але одразу танути, пояснила синоптикиня.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які подарунки не варто дарувати на Різдво і Новий рік, адже вони можуть призвести до проблем.

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