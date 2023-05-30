Троянди цвістимуть пишно: рицинова олія для підживлення квітів

Завдяки підживленню рициновою олією у троянд формується велика кількість бутонів. Завдяки впливу на гормональний баланс, рослина починає виробляти речовину, які покращують її ріст та цвітіння.

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Спосіб застосування

Рицинову олію роведіть у воді в пропорції 1:10.

Розчином поливайте 1-2 рази на місяць.

Також рициновою олією можна обприскувати троянди: змішайте 5 мл рицинової олії з 1 л води.

Зверніть увагу:

За дві години перед застосуванням розчину полийте та обприскайте водою троянду, щоб вона не отримала опіків.

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