Троянди цвістимуть пишно: рицинова олія для підживлення квітів
Завдяки підживленню рициновою олією у троянд формується велика кількість бутонів. Завдяки впливу на гормональний баланс, рослина починає виробляти речовину, які покращують її ріст та цвітіння.
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Спосіб застосування
Рицинову олію роведіть у воді в пропорції 1:10.
Розчином поливайте 1-2 рази на місяць.
Також рициновою олією можна обприскувати троянди: змішайте 5 мл рицинової олії з 1 л води.
Зверніть увагу:
За дві години перед застосуванням розчину полийте та обприскайте водою троянду, щоб вона не отримала опіків.
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