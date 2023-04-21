Керувала військом та перемагала у двобої з чоловіками: історія Хутулун – монгольської принцеси, яку неможливо було здолати

Принцеса монгольського ханства, яка жила у 13 столітті була надзвичайно сильною та войовничою. Вона дала клятву, що не вийде заміж до тих пір, поки чоловік, який хоче взяти її за дружину не переможе її. Удачу випробували 1000 воїнів і всі вони зазнали поразки.

На той час подібна поведінка жінки навіть для войовничої Монголії була нехарактерною, але Хутулун відмовлялася визначатись гендерними ролями та виконувала чоловічу роботу: була політичним радником, командувала військом та допомагала батькові керувати підданими.

Принцеса була дочкою двоюрідного брата Кублай-хана і нащадка Чингісхана правителя імперії монголів, що охоплювала простір від Європи до Тихого океану,

Про це пише IFLScience.

Хутулун була не лише дуже сильною, але й вродливою жінкою. Вона була настільки яскравою особистістю, що Марко Поло і Рашид ад-Дін згадували її у своїх записах.

Принцеса була чудовим стратегом на полі бою та допомагала батькові здобувати перемогу. Хутулун також була чудовою наїздницею та прекрасно володіла національними монгольськими видами спорту.

До принцеси стояла черга із бажаючих одружитись з нею: один принц навіть запропонував за неї 1000 коней, але вона все – одно перемогла його у двобої, тому відмовила. Проте така поведінка Хутулун призвела до пліток, що вона перебувала в занадто близьких стосунках зі своїм батьком, адже довго не виходила заміж. Зрештою, весілля таки відбулося, але без двобою.

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Хутулун була вірною радницею свого батька, чудовим воїном та полководцем. Її батько хотів назвати її своєю наступницею та жінка на чолі імперії навіть не розглядалась, особливо враховуючи, що в Кублай-хана було 14 синів. Принцеса прийняла це та підтримала свого брата Оруса у боротьбі за трон. Зрештою, вона стала воєначальником, що цілком її влаштовувало: за короною вона не гналась.

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