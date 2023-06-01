Рунічний напис на стіні церкви в Данії виявився юридичним боргом 800-річної давності (фото)

Дослідники пояснили що означає напис рунічним і латинським шрифтом на стіні церкви Сондер-Асміндруп поблизу Хольбека на східному датському острові Зеландія. Він виявився юридично дійсним доказом боргу 800-річної давності.

Напис складається з двох рядків тексту. Верхній рядок написаний рунами давньою датською мовою та був розшифрований у 1909 році, повідомляє The History Blog.

Напис повідомляє: "Токе взяв у борг срібло від Рагнхільд". Нижній рядок був написаний як рунами, так і латинськими літерами ідіосинкратичним способом, тому вчені не змогли його розшифрувати.

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Дотепер. Лісбет Імер, рунолог Національного музею Данії, працювала з експертом із середньовічних данських документів Андерсом Легардом, щоб перекласти другий рядок. Там сказано: "2. Травень року спасіння 1210".

Це означає, що позика Токе від Рагнхільд була датована, і це робить напис юридично обов’язковим документом, унікальним в археологічних записах Данії та надзвичайно рідкісним у міжнародному масштабі.

Відповідні юридичні документи, як правило, зберігаються лише на пергаменті та від найвищих соціальних прошарків. Нове відкриття показує, що в середні віки була широко поширена культура письма.

Це також унікальне свідчення того, як простолюди в сільській парафії укладали юридичні договори, які можна порівняти з роботою, яку виконують професійні писарі для еліт.

Нагадаємо, вчені дослідили 2500-річні екскременти та зробили несподіване відкриття.

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