Низку регіонів РФ атакували ударні безпілотники: не працюють аеропорти, горить промислове підприємство (відео)

У ніч на суботу 15 лютого ударні безпілотники здійснили атаку на територію Росії. Унаслідок цього в семи російських містах тимчасово зупинили роботу аеропортів та запровадили план "Ковер".

Вранці "Росавіація" повідомила про тимчасове припинення приймання та відправлення літаків в аеропортах Астрахані, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова та Ульяновська. Окрім цього, у Калузькій області загорілося промислове підприємство, про що заявив губернатор регіону Владислав Шапша.

"На території промислового підприємства в Дзержинському районі внаслідок падіння БПЛА сталося загоряння однієї з будівель. На місце прибули розрахунки рятувальників та оперативна група", — написав Шапша.

Він додав, що, за попередніми даними, постраждалих немає.

Крім того, цієї ночі безпілотники досягли території Тульської та Саратовської областей.

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За інформацією Mash, місцеві мешканці чули щонайменше п'ять вибухів.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін також підтвердив факт атаки безпілотників.

"Від Міністерства оборони надійшла інформація про загрозу БПЛА. Локально працюють системи оповіщення. Усі екстрені служби приведені в повну готовність", — написав Басаргін.

У Волгограді дрон врізався в житлову багатоповерхівку, поранення отримала одна людина.

"За останньою інформацією, силами Міноборони РФ на території Волгоградської області знищено 17 БПЛА. За уточненими даними, на півдні Волгограда зафіксовано падіння уламків на покрівлю житлового будинку і пошкодження припаркованого автомобіля. Легких травм зазнала одна людина - лікарі надають їй необхідну допомогу", – повідомив губернатор регіону Бочаров.

Також з’явилися повідомлення про атаку невідомих безпілотників на Волгоградський НПЗ, яка тривала понад годину. Очевидці нарахували щонайменше 15 вибухів.

Нагадаємо, 13 лютого дрони атакували Новолипецький металургійний комбінат. Там зайнялась масштабна пожежа.

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