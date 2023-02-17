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Війна в Україні

Лицарі Зимового Походу показали відео ліквідації місця дислокації ворожих військ та БК окупантів

Билім Олена

Лицарі Зимового Походу показали відео ліквідації місця дислокації ворожих військ та БК окупантів

На одному з гарячих напрямків фронту українським захисникам вдалося ліквідувати місце значного скупчення ворожих військ. Також було знищено склад росіян з боєприпасами. 

По окупантах відпрацювали бійці з 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу. Вони показали відео своєї роботи, зняте з дрона.

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На кадрах можна побачити "прильот" за місцем розташування росіян, потім стається вибух.

"Лицарі "підсмажили" окупантів! Артилеристи 28-ої ОМБр потужно вразили місце проживання російських військ та склад ворожого боєкомплекту", – прокоментували це відео наші воїни.

Нагадаємо, раніше українські військові знищили російський ЗРК "Оса". На це знадобився один влучний постріл артилерії.

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