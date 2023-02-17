Лицарі Зимового Походу показали відео ліквідації місця дислокації ворожих військ та БК окупантів

На одному з гарячих напрямків фронту українським захисникам вдалося ліквідувати місце значного скупчення ворожих військ. Також було знищено склад росіян з боєприпасами.

По окупантах відпрацювали бійці з 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу. Вони показали відео своєї роботи, зняте з дрона.

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На кадрах можна побачити "прильот" за місцем розташування росіян, потім стається вибух.

"Лицарі "підсмажили" окупантів! Артилеристи 28-ої ОМБр потужно вразили місце проживання російських військ та склад ворожого боєкомплекту", – прокоментували це відео наші воїни.

Нагадаємо, раніше українські військові знищили російський ЗРК "Оса". На це знадобився один влучний постріл артилерії.

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