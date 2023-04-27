З 1 травня перерахують субсидії: які документи подавати та куди

Які документи потрібно подавати до ПФУ, щоб отримати субсидію з 1 травня

Закінчення опалювального сезону в Україні з 1 травня призведе до перерахунку житлових субсидій для всіх домогосподарств на період, коли опалення не потрібне. Більшість отримувачів житлових субсидій та пільг на неопалювальний період, які отримували житлову субсидію протягом опалювального періоду, автоматично перепризначаться з травня.

Це станеться на підставі наявної у Пенсійному фонді України інформації, якщо дані про майновий стан та склад родини не змінилися. Однак, якщо зміни відбулися, отримувачі субсидії повинні повідомити про це орган Фонду не пізніше, ніж за 30 днів до початку нового періоду отримання субсидії.

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Є певна категорія людей, яка має обов’язково звернутися за субсидією на неопалювальний період, а саме:

домогосподарства, у складі яких є внутрішньо переміщені особи;

члени домогосподарства орендують житлові приміщення для проживання та сплачують житлово-комунальні послуги;

кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша ніж кількість зареєстрованих;

домогосподарство звертається за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Житлова субсидія на неопалювальний період може бути видана тільки на основі звернення громадянина, якщо під час опалювального сезону сума платежів за житлово-комунальні послуги, внесок або платіж на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком, не перевищувала встановлених соціальних норм. У разі якщо ці платежі складали 0,00 грн, то субсидія на неопалювальний період надається за зверненням громадянина.

Для отримання житлової субсидії на неопалювальний період (з 1 травня по 30 вересня), представники домогосподарств можуть подати заповнену заяву та декларацію до органу Фонду у зручний для них спосіб.

Якщо заяву подано впродовж двох місяців з початку неопалювального (опалювального) періоду, то житлова субсидія надається з початку цього періоду, але не раніше дня, коли виникло право на її отримання.

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Щоб отримати житлові субсидії та пільги, можна скористатися декількома способами, залежно від того, який вам зручніший:

звернутися особисто до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України;

надіслати документи поштою на адресу органу Фонду;

скористатися онлайн-сервісами через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний застосунок Пенсійного фонду.

Також можна подати документи на призначення субсидій до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центрів надання адміністративних послуг та через портал Дія, як і раніше.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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