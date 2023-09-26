З 1 жовтня субсидії зможуть отримати лише 4 категорії українців: що для цього потрібно
В Україні наближається опалювальний сезон, і разом з ним настає час для перерахунку субсидій для підтримки населення при оплаті житлово-комунальних послуг. Проте варто зазначити, що право на отримання субсидій буде доступне лише обмеженій кількості громадян.
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Субсидії в Україні призначені для того, щоб допомогти громадянам в оплаті комунальних послуг та опалення. Однак не всі громадяни мають право на цю фінансову допомогу, а лише конкретні категорії населення, пише Новини.LIVE.
Серед тих, хто може подати заяву на отримання субсидій, включені:
- Особи, які мають статус ВПО (вразлива до соціального захисту особа). Важливо відзначити, що для отримання субсидії не обов'язково мати договір оренди на житло.
- Орендарі житла.
- Громадяни, які зареєстровані за місцем проживання.
- Забудовники, які ще не передали свої будинки в експлуатацію.
Для того, щоб оформити житлову субсидію, громадянам потрібно звернутися до органів соціального захисту або подати заяву через веб-портал Пенсійного фонду України (ПФУ) дистанційно.
Необхідні документи для отримання субсидії включають:
- Заява.
- Декларація про доходи родини, яка проживає за вказаною адресою.
- Договір оренди або свідоцтво про право власності на житло.
Після подання документів фахівці Пенсійного фонду України проводять перевірку, щоб переконатися, що громадянин має право на фінансову допомогу на оплату житлово-комунальних послуг. Якщо в результаті перевірки виявляться приховані прибутки чи статки, які не були вказані у декларації, то заявник отримає відмову в наданні субсидії автоматично.
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