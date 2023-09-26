З 1 жовтня субсидії зможуть отримати лише 4 категорії українців: що для цього потрібно

Хто з українців може оформити житлову субсидію з 1 жовтня

В Україні наближається опалювальний сезон, і разом з ним настає час для перерахунку субсидій для підтримки населення при оплаті житлово-комунальних послуг. Проте варто зазначити, що право на отримання субсидій буде доступне лише обмеженій кількості громадян.

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Субсидії в Україні призначені для того, щоб допомогти громадянам в оплаті комунальних послуг та опалення. Однак не всі громадяни мають право на цю фінансову допомогу, а лише конкретні категорії населення, пише Новини.LIVE.

Серед тих, хто може подати заяву на отримання субсидій, включені:

Особи, які мають статус ВПО (вразлива до соціального захисту особа). Важливо відзначити, що для отримання субсидії не обов'язково мати договір оренди на житло. Орендарі житла. Громадяни, які зареєстровані за місцем проживання. Забудовники, які ще не передали свої будинки в експлуатацію.

Для того, щоб оформити житлову субсидію, громадянам потрібно звернутися до органів соціального захисту або подати заяву через веб-портал Пенсійного фонду України (ПФУ) дистанційно.

Необхідні документи для отримання субсидії включають:

Заява.

Декларація про доходи родини, яка проживає за вказаною адресою.

Договір оренди або свідоцтво про право власності на житло.

Після подання документів фахівці Пенсійного фонду України проводять перевірку, щоб переконатися, що громадянин має право на фінансову допомогу на оплату житлово-комунальних послуг. Якщо в результаті перевірки виявляться приховані прибутки чи статки, які не були вказані у декларації, то заявник отримає відмову в наданні субсидії автоматично.

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