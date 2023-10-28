З якого боку сльози, а з якого радість?: Що означає, коли свербить ліве чи праве око

Великому числу людей відомий свербіж в очах і пов'язані з ним забобони. Однак, ці повір'я мають різні варіації та пояснення в різних культурах.

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OBOZREVATEL розглянув деякі з найпоширеніших вірувань щодо цього явища. В багатьох культурах існують переконання, що свербіж в очах може мати особливе значення, і це пов'язується з передчуттями або подіями в житті людини.

Свербіж лівого ока: У багатьох віруваннях свербіж лівого ока може бути ознакою того, що у майбутньому можуть статися сумні події. Це може бути сварка, розчарування, невдачі, а навіть зрада з боку друзів чи родичів. Свербіж правого ока: Свербіж правого ока, навпаки, тлумачиться як попередження щасливих подій у майбутньому. Це може бути пов'язано з радісними подіями, такими як зустріч зі старим другом, успіх на роботі або приємні новини з різних сфер життя. Свербіж обох очей одночасно: Якщо обидва очі сверблять одночасно, це за народними переконаннями може вказувати на негативну послідовність подій.

Існують різні способи пом'якшити наслідки свербежу очей відповідно до забобонів. Наприклад, якщо праве око свербить, можна помахати ним правою рукою, а в разі свербежу лівого – лівою рукою. Дехто вважає, що важливо в цей час вимовити молитву.

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