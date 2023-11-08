З понеділка почали працювати нові правила дорожнього руху: про що слід знати водіям

Українське Міністерство внутрішніх справ оголосило про внесення змін до Правил дорожнього руху, що передбачають нове маркування навчальних транспортних засобів. Згідно з інформацією міністерства, з понеділка змінився розпізнавальний знак на навчальних автотранспортних засобах, які використовуються автошколами та службовцями МВС.

У звіті МВС зазначено, що термін "Учбовий транспортний засіб" буде замінено на "Навчальний транспортний засіб". Ця зміна відобразиться на розпізнавальному знаку, де літера "У" чорного кольору буде замінена на літеру "Н" такого ж кольору.

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За інформацією, наданою МВС, зміни відкриють новий етап у розвитку навчальних транспортних засобів в Україні. Ця ініціатива є частиною плану гармонізації законодавства України з європейськими стандартами, яка передбачає наближення до законодавства Європейського союзу.

Нові правила будуть діяти через шість місяців після офіційного оприлюднення змін, що було схвалено Постановою Кабінету Міністрів України № 1128 "Про внесення змін до Правил дорожнього руху".

Зазначимо, що однією з інших змін, внесених у Правила дорожнього руху, є обов'язкове вмикання денних ходових вогнів або ближнього світла фар на всіх механічних транспортних засобах, які рухаються поза населеними пунктами. Дана зміна призначена для збільшення безпеки на дорогах. Іншою зміною є заборона перевозити дітей зростом менше 150 см у транспортних засобах без використання відповідних дитячих утримуючих систем, які дозволяють пристібнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією автотранспортного засобу. Ці зміни спрямовані на поліпшення безпеки дітей на дорогах та відповідність європейським стандартам.

Уряд України активно працює над гармонізацією законодавства з Європейським союзом для покращення безпеки на дорогах та підвищення якості дорожнього руху.

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