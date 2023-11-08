С понедельника начали работать новые правила дорожного движения: о чем следует знать водителям

Украинское Министерство внутренних дел объявило о внесении изменений в Правила дорожного движения, предусматривающие новую маркировку учебных транспортных средств. Согласно информации министерства, с понедельника сменился опознавательный знак на учебных автотранспортных средствах, используемых автошколами и служащими МВД.

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В отчете МВД отмечено, что термин "Учебное транспортное средство" будет заменен на "Учебное транспортное средство". Это изменение отобразится на опознавательном знаке, где буква "В" черного цвета будет заменена буквой "Н" такого же цвета.

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По информации, предоставленной МВД, изменения откроют новый этап в развитии учебных транспортных средств в Украине. Эта инициатива является частью плана гармонизации законодательства Украины с европейскими стандартами, предусматривающей приближение к законодательству Европейского союза.

Новые правила будут действовать через шесть месяцев после официального обнародования изменений, одобренных Постановлением Кабинета Министров Украины № 1128 "О внесении изменений в Правила дорожного движения".

Отметим, что одним из других изменений, внесенных в ПДД, является обязательное включение дневных ходовых огней или ближнего света фар на всех механических транспортных средствах, движущихся вне населенных пунктов. Данное изменение предназначено для повышения безопасности на дорогах. Другим изменением является запрет перевозить детей ростом менее 150 см в транспортных средствах без использования соответствующих детских удерживающих систем, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией автотранспортного средства. Эти изменения направлены на улучшение безопасности детей на дорогах и соответствие европейским стандартам.

Правительство Украины активно работает над гармонизацией законодательства с Европейским союзом по улучшению безопасности на дорогах и повышению качества дорожного движения.

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