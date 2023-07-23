Відзавтра киянам повертають платне паркування: як оплачувати

З понеділка, 24 липня, в Києві повертають платне паркування. Зокрема, оплачувати потрібно лише в будні з 8:00 до 22:00, тоді як у вихідні дні – паркування буде безкоштовним.

Про це повідомили в пресслужбі КМДА в Telegram. Зазначили, що послугу оплатити можна через застосунок Київ Цифровий.

На муніципальних паркувальних майданчиках не приймають готівку. Якщо хтось вимагає сплатити послугу в такий спосіб – викликайте поліцію, йшлося в повідомленні.

Таким чином для того, аби оплатити послугу через Київ Цифровий потрібно:

Обрати "Сервіси водія", а потім "Погодинне паркування";

обрати номер авто з переліку;

обрати паркінг. Важливо, аби номер на паркувальному знаку відповідав номеру паркінгу в застосунку;

натиснути "Почати паркування", тоді розпочнеться відлік часу;

коли авто залишить паркінг, натисніть "Завершити паркування".

Також в застосунку ви можете встановити час для автоматичного завершення паркування. Якщо цього не зробити, то паркування завершиться автоматично о 22:00. Незалежно від місцезнаходження автомобіля, оплата нараховуватиметься, доки триватиме паркування в застосунку.

Своєю чергою коли загальна сума за погодинне паркування досягне 100 гривень, відбудеться автоматичне списання коштів. Проте, якщо сума буде меншою, то гроші спише 1 числа наступного місяця. Оплату можна здійснити банківською картою, Apple Pay або Google Pay.

Також у застосунку можна додати кілька номерів автомобілів. Проте перед початком паркування потрібно буде обрати необхідний з них в меню погодинного паркування.

Зауважуємо, що під час повітряної тривоги інспектори з паркування не штрафують водіїв та не здійснюють евакуацію автомобілів – тому не ігноруйте сповіщення про загрозу, які також надходять у Київ Цифровий, додали в повідомленні.

Нагадаємо, досвідченні водії розповіли, чому важливо залишати кермо авто перевернутим і пояснили, як це може бути корисним.

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