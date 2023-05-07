Навіщо досвідчені водії залишають колеса автомобіля повернутими: корисна порада

Досвідчені водії поділилися корисними порадами щодо паркування автомобіля. Крім цього, вони розповіли про важливість залишати кермо авто перевернутим і пояснили, як це може бути корисним.

Читайте також: 10 лайфхаків для водіїв у непередбачуваних ситуаціях

Одним з головних аргументів залишати кермо перевернутим є захист автомобіля від неприємностей на переповнених стоянках. Наприклад, якщо ваш сусід по парковці ненароком зіткне своє авто з вашим, удар впаде на колесо, а не на кузов, що може значно зменшити можливі пошкодження.

Крім того, при паркуванні на спуску рекомендується залишати кермо перевернутим. Це запобігає випадковому руху автомобіля, оскільки він затримається на бордюрі. Якщо правильно вивернути колеса у бік бордюру, це забезпечить додатковий захист від небажаного руху авто.

Відео дня

Останнім аргументом є те, що перевернуте кермо допомагає уникнути перегріву тієї частини кермового колеса, яку доторкаються руки водія. Оскільки руки впливають на комфорт і безпеку водіння, важливо забезпечити оптимальну температуру на поверхні керма, особливо влітку.

Нагадаємо, ми вже писали про те, як зробити ароматизатор повітря для авто своїми руками.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!