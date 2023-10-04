Садівники назвали чотири холодолюбиві квітки, які потрібно посадити в жовтні

Деякі рослини варто висаджувати у жовтні, поки ґрунт ще теплий. Цибулини, що цвітуть навесні, матимуть час розвинути міцне коріння до настання морозних зимових місяців.

Більшість класичних весняних квітів можна садити прямо зараз, за ​​винятком цибулин тюльпанів, які найкраще садити в листопаді або пізніше в холодну пору року. Про це повідомляє Express.co.uk.

Цибулинні квіти найкраще висаджувати глибоко у саду, в ямках приблизно в три рази більше їх розміру. Більшості рослин знадобиться добре дренований ґрунт, щоб вирости на повну.

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Гіацинти

Їх слід висаджувати восени з вересня по жовтень, оскільки цибулини потребують низьких зимових температур, щоб перервати період спокою. Гіацинти слід садити принаймні в три-чотири рази глибше, ніж їхня висота, яка повинна бути приблизно 10 см.

Крокус

Їх чудово посадити для тих, хто піклується про навколишнє середовище, оскільки вони є вкрай необхідним джерелом нектару та пилку для комах у холодну погоду. Крокус легко повертатиметься у сад рік за роком і потребуватиме лише мінімальної уваги, щоб продовжувати цвісти.

Крокуси можна висаджувати з вересня по листопад. Їх потрібно висаджувати в землю на глибину приблизно 10 см невеликими порціями, і вони віддають перевагу піскуватому, добре дренованому ґрунту, який є бідним або помірно родючим.

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Нарциси

Нарциси досить універсальні і ростуть у широкому діапазоні типів ґрунтів, але завжди віддають перевагу сонячній ділянці з добре дренованим ґрунтом. Уникайте садити їх у повній тіні.

Алліуми

Вони мають тривалий період цвітіння і триватимуть до літа. Найкращий час для посадки алліумів – початок осені, жовтень, оскільки це забезпечить їм більш тривалий час цвітіння наступного року.

Алліуми краще вирощувати на дуже сонячній ділянці саду, але більшість сортів також переносять півтінь. Їх краще висаджувати біля стіни або паркану, щоб трохи захистити від сильних зимових вітрів.

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