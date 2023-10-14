Садівники назвали чотири рослини, які нізащо не можна обрізати у жовтні

Жовтень може бути ідеальним часом для початку обрізки садових рослин, однак є кілька рослин, які є винятками. Не все у саду потребує обрізання восени.

Щоб дізнатися, які садові рослини слід викреслити зі списку обрізки в садах цього місяця, Express.co.uk звернувся за порадою до Браяна Клейтона. Він назвав чотири садові рослини.

Рододендрони та азалії

Обидві ці рослини є популярними кущами для садів будь-якого розміру, і вони належать до родини рододендронових. Ці дві приголомшливі рослини закладають бутони влітку на наступну весну.

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Якщо обрізати їх у жовтні, садівники втратять весняні квіти. Натомість найкращий час для їх обробки – відразу після цвітіння. Це дає час для виробництва нових приростів і для формування квіткових бруньок наступного року.

Гортензії

Багато гортензій формують бутони протягом попереднього року. Найчастіше обрізку гортензії проводять в кінці зими або ранньою весною.

Троянди

Обрізка може призвести до "сплеску свіжого росту". Але квіти ймовірно будуть забиті першими заморозками. У результаті садівники залишаться без цвітіння та зі слабшою рослиною, вразливою до хвороб.

Весняно-квітучі дерева та кущі

До цієї групи рослин належать кизил і бузок. Зазвичай бруньки підготовлені до осені. Якщо садівники вирушають із секаторами у жовтні на обрізку, ці кущі не дадуть квітів навесні.

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