Садівники порадили як та коли висаджувати тюльпани в грунт

Для успішного вирощування тюльпанів необхідно правильно вибрати час посадки, який залежить від кліматичних умов і погоди. Досвідчені садівники рекомендують садити тюльпани за 1,5 місяця до очікуваних заморозків. Цей період найкращий для того, щоб цибулини мали достатньо часу вкоренитися в холодних умовах та готуватися до весни.

Температура ґрунту повинна бути не нижче +10°C, а температура повітря не нижче +7..+5°C. Посадка тюльпанів в теплу погоду може призвести до проростання рослин, а в холодніший час цибулі будуть важко вкорінюватися та можуть загинути.

Важливо обирати якісний посадковий матеріал. Цибулини розміром 3-4 см мають бути міцними на дотик, з сухими лусочками, без пошкоджень, плям або цвілі. Коричнева оболонка має бути щільною, а корінці зародка мають бути цілими та добре розвинутими.

Після того, як тюльпани відцвіли та листя зів'яло, цибулини потрібно витягти та просушити. Маленькі цибулини слід відокремити. Перед посадкою цибулини діаметром 2 см і більше повинні бути протравлені, замочені у слабкому розчині марганцю.

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Ділянку для посадки тюльпанів слід готувати за 30 днів до посадки. Вона має бути добре освітленою, рівною, без застою води та гарячих місць. Землю слід перекопати з додаванням природних добрив, таких як торф або перегній. Калій також необхідний для вкорінення цибулин, тому він має бути включений у підживлення. Найкраще змішати деревне вугілля та крейду, а також додати комплексне мінеральне добриво.

Цибулини великого розміру слід садити на глибину 12-15 см, а меншого - на глибину 8 см, з дотриманням правила "трьох висот". Розставляйте рослини на відстані 8-10 см або 15-20 см одна від одної. Найкраще садити цибулини різних сортів окремо. Розмістіть цибулини в лунки з хвостиком догори, рівномірно закопайте та не забудьте прикрити грядку, щоб рослини не замерзли взимку.

Нагадаємо, ми вже писали, як виростити тюльпани в лотках з-під яєць.

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