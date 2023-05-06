Власноруч виготовляє мед та принципово не проколює вуха: що відомо про королеву-консорта Каміллу

У Великій Британії 6 травня коронують старшого сина покійної королеви Єлизавети II Чарльза. Він отримає титул короля, а його дружина Камілла стане королевою-консортом.

Королевами-консортами у Британії стають жінки, що одружуються зі спадкоємцями престолу. Це означає, що королевою жінка є не за народженням, а доти, доки вона дружина правлячого короля. Попередньою королевою-консортом була мати Єлизавети II Єлизавета Боуз-Лайон.

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Що відомо про дружину Чарльза Каміллу?

Зібрали для вас найцікавіші факти:

Камілла Розмарі Шанд народилася 17 липня 1947 року в лікарні Королівського коледжу в Лондоні.

Камілла зростала в Англії та Швейцарії, а пізніше навчалася в Шотландії та Франції. У 1973 році вона одружилася з армійським офіцером Ендрю Паркер Боулзом, і у них народилися двоє дітей.

У 1981 році Камілла познайомилася з принцом Чарльзом, коли вони обидва були ще одружені на інших людях. Принц Чарльз і Камілла залишалися друзями упродовж багатьох років, і їхні стосунки стали "громадським секретом". Після розлучення Камілли з Боулзом у 1995 році та смерті принцеси Діани в 1997 році, принц Чарльз і Камілла стали частіше з'являтися разом на публіці, а згодом побралися у 2005 році.

З того часу, як Камілла стала дружиною принца Чарльза, вона виконує свої королівські обов'язки разом з чоловіком та часто супроводжує його на подорожах та зустрічах з державними діячами.

Камілла має стосунок до військових організацій, пов’язаних з її батьком, майором Брюсом Шандом, який був нагороджений двома військовими хрестами. Вона відвідує ветеранів, солдатів та офіцерів Лансерського полку, з якими служив її батько. Майор Шанд під час Другої світової війни під час битви за Ель-Аламейн потрапив у полон.

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Королева-консорт стала до лав Королівського товариства остеопорозу, є патроном організації (її мати та бабуся страждали на це захворювання).

Камілла має сестру Аннабель Елліот, її брат Марк Шанд помер у 2014 році.

У вересні 2014 року принц Уельський і його дружина стали співпрезидентами благодійної організації, яка опікується захистом азіатських слонів.

Загалом Чарльз та Камілла патронують понад 100 благодійних організацій.Камілла відвідувала Сполучені Штати – це був її перший офіційний візит за кордон. Тоді, у листопаді 2005 року, вона зустрічалася з президентом Джорджем Бушем та першою леді Лорою Буш у Білому домі.

Камілла виховує двох джек рассел тер’єрів – Бет і Блюбелл.

У 2013 році вона започаткувала ініціативу Wash Bag – для забезпечення засобами гігієни центрів надання допомоги потерпілим від сексуального насильства (або SARC).

У липні 2021 року стала покровителькою першого в Нігерії центру надання допомоги жертвам сексуального насильства.

75-річна королева-консорт відвідує уроки балету, є шанувальницею програми BBC "Strictly Come Dancing" та навіть двічі мала нагоду танцювати з суддею шоу Крейгом Ревел-Хорвудом і колишнім суддею Леном Гудменом.

Камілла називає себе "бібліофілом". Улюблена книга королеви-консорта "Гордість і упередження".

Під час пандемії коронавірусу Камілла запустила платформу в Instagram The Reading Room для відкриття нових книг і незвичайних людей, які їх створюють. У лютому 2023 року ініціативу відновили як благодійну під назвою "Читальня королеви".

Улюблені ігри Камілли – Scrabble і Wordle.

У червні 2022 року напередодні 75-річчя вона дебютувала в журналі Vogue.

Королівська пресслужба повідомила, що Камілла принципово не проколює вуха, натомість воліє носити сережки-кліпси.

А ще вона носить обручку, яка колись належала королеві Єлизаветі, королеві-матері, бабусі короля Чарльза.

Королева-консорт Камілла відома своєю любов'ю до городництва та садівництва, і у 2020 році вона стала головним редактором відомого британського журналу про сільське господарство і життя на селі Country Life.Випуск журналу, за який відповідала Камілла, вийшов у листопаді 2020 року і був присвячений темі "Помічники землі". Він містив статті про землеробство, тваринництво та садівництво, а також про внесок жінок у розвиток сільського господарства.Крім того, у виданні було опубліковано інтерв'ю з Каміллою, у якому вона розповіла про своє захоплення городництвом та садівництвом, а також про важливість збереження біорізноманіття та природних ресурсів.Це був перший раз, коли королева-консорт Камілла стала головним редактором журналу, і видання отримало значну увагу та зацікавленість з боку громадськості.

Камілла має власну пасіку на території своєї резиденції Raymill в графстві Вілтшир, де вона разом зі своїм пасічником доглядає за бджолами та збирає мед. Вона також підтримує різні ініціативи щодо збереження популяції бджіл та природи в цілому, і бере участь у заходах, що присвячені цій темі.

У 2017 році Камілла була нагороджена званням почесного члена Британської асоціації пасічників за її роботу на підтримку бджіл та пасічників. Таким чином, можна сказати, що Камілла є запальним прихильником пасічного господарства та збереження бджіл. Каміллин мед продають у Fortnum & Mason, щоб зібрати гроші на благодійність.

Нагадаємо, раніше королівська родина повідомила, яку страву обрав Чарльз III для своєї коронації. Також стало відомо, що піл час коронації використають "Камінь долі", що містить приховані символи та аномалії.

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