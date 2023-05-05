Коронація Чарльза III: для короля та королеви підготували історичний одяг (фото)

Для коронації Чарльза ІІІ та його дружини Камілли, яка відбудеться у Великій Британії 6 травня, костюмери вже підготували святкові коронаційні ризи, розшиті золотом. Ці наряди Чарльз та Камілла надягнуть під час урочистостей у Вестмінстерському абатстві.

Як повідомила королівська пресслужба, Чарльз надягне історичні предмети одягу з Королівської колекції, які носили попередні монархи під час минулих коронацій.

Цей одяг використовували на коронаційних службах короля Георга IV у 1821 році, короля Георга V у 1911 році, короля Георга VI у 1937 році та королеви Єлизавети II у 1953 році. Також на Чарльза надягнуть старовинний пояс з мечем й коронаційні рукавички, які носив його дід, король Георг V.

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"Коронаційну ризу монарх отримає після миропомазання. Вона має форму, схожу на туніку, і простий комір, що застібається на один ґудзик. Туніка має форму золотого пальта на повний зріст із рукавами та носиться під імператорською мантією. Володар надягає "супертуніку" після помазання та прив’язується поясом коронаційного меча", – пояснили у королівській службі.

Зазначається, що ця туніка була виготовлена ​​в 1911 році для коронації короля Георга V, яка відбулася 22 червня 1911 року, компанією Wilkinson and Son, Robe Makers and Tailors. Згодом її також носив король Георг VI на своїй коронації 12 травня 1937 року та королева Єлизавета II 2 червня 1953 року.

Імператорська мантія надягається поверх туніки, її було виготовлено ​​для коронації Георга IV у 1821 році. Цю мантію носили король Георг V, король Георг VI і королева Єлизавета II. Це найстаріше вбрання, яке використовувалося Службою коронації.

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У пресслужбі букінгемського палацу зауважили, що імператорська мантія була виготовлена ​​кравцем Джоном Майєром у 1821 році, а королівські золотарі Георга IV потім додали до неї застібку із золотим орлом.

Коронаційна рукавиця призначена для правої руки Суверена. Її виготовили ще для коронації короля Георга VI. Рукавицю надягають, щоб тримати скіпетр Суверена під час коронації, а потім знімають її перед тим, як перейти до крісла трону.

Рукавичка виготовлена ​​з білої шкіри, а зап’ястя вишито позолоченою металевою ниткою, дротом і блискітками у вигляді національних емблем, включаючи тюдорівську троянду, будяк, трилисник, дубове листя та жолуді. Тильна сторона долоні з вишитою герцогською короною з червоного оксамиту над гербом родини герцогів Ньюкасла. Зап'ястя обшито червоним атласом.

Нагадаємо, раніше королівська родина повідомила, яку страву обрав Чарльз III для своєї коронації. Також стало відомо, що піл час коронації використають "Камінь долі", що містить приховані символи та аномалії.

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