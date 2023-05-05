Коронация Чарльза III: для короля и королевы подготовили историческую одежду (фото)

Для коронации Чарльза ІІІ и его жены Камиллы, которая состоится в Великобритании 6 мая, костюмеры уже подготовили праздничные коронационные ризы, расшитые золотом. Эти наряды Чарльз и Камилла наденут во время торжеств в Вестминстерском аббатстве.

Как сообщила королевская пресс-служба, Чарльз наденет исторические предметы одежды из Королевской коллекции, которые носили предыдущие монархи во время прошлых коронаций.

Эта одежда использовалась на коронационных службах короля Георга IV в 1821 году, короля Георга V в 1911 году, короля Георга VI в 1937 году и королевы Елизаветы II в 1953 году. Также на Чарльза надевают старинный пояс с мечом и коронационные перчатки, которые носил его дед, король Георг V.

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"Коронационную ризу монарх получит после миропомазания. Она имеет форму, похожую на тунику, и простой воротник, застегивающийся на одну пуговицу. Туника имеет форму золотого пальто во весь рост с рукавами и носится под императорской мантией. Обладатель надевает "супертунику" после помазания привязывается поясом коронационного меча", – объяснили в королевской службе.

Отмечается, что эта туника была изготовлена ​​в 1911 году для коронации короля Георга V, состоявшейся 22 июня 1911 года, компанией Wilkinson and Son, Robe Makers and Tailors. Впоследствии ее также носил король Георг VI в своей коронации 12 мая 1937 года и королева Елизавета II 2 июня 1953 года.

Императорская мантия надевается поверх туники, она была изготовлена ​​для коронации Георга IV в 1821 году. Эту мантию носили король Георг V, король Георг VI и королева Елизавета II. Это самый старый наряд, который использовался Службой коронации.

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В пресс-службе букингемского дворца заметили, что императорская мантия была изготовлена ​​портным Джоном Майером в 1821 году, а королевские золотари Георга IV затем добавили к ней застежку с золотым орлом.

Коронационная варежка предназначена для правой руки Суверена. Ее изготовили еще для коронации короля Георга VI. Варежки надевают, чтобы держать скипетр Суверена во время коронации, а затем снимают ее перед тем, как перейти к креслу трона.

Перчатка изготовлена ​​из белой кожи, а запястье вышит позолоченной металлической нитью, проволокой и блестками в виде национальных эмблем, включая тюдоровскую розу, чертополох, трилистник, дубовые листья и желуди. Тыльная сторона ладони с вышитой герцогской короной из красного бархата над гербом семьи герцогов Ньюкасла. Запястье обшито красным атласом.

Напомним, ранее королевская семья сообщила, какое блюдо избрал Чарльз III для своей коронации. Также стало известно, что во время коронации используют "Камень судьбы", содержащий скрытые символы и аномалии.

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