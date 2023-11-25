Найбільша атака на Київ за час війни: росія запустила 75 дронів, 71 збили сили ППО

Російські військові випустили 75 дронів типу "шахед" по Україні в ніч на суботу, що стало рекордною кількістю під час подібних атак.

Цю інформацію повідомили Повітряні сили Збройних сил України в каналі Telegram. За відомостями, сили протиповітряної оборони зуміли знищити майже всі ворожі безпілотники. Більшість дронів були збиті на Київщині, а також у Дніпропетровській області, де була знищена керована авіаційна ракета Х-59.

Читайте також: 25 загиблих, понад 100 поранених: ЗСУ помстилися за 128 бригаду та вдарили по морпіхах рф у Старобешевому (фото)

Пуски дронів були проведені з двох напрямків: Приморсько-Ахтарськ у росії та району Курської області. Основний напрямок атаки був спрямований на Київ.

Протиповітряна оборона була активована у шести областях України: Київська, Сумська, Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська та Кіровоградська. Для відбиття атаки використовували зенітні ракетні війська, тактичну авіацію, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв повідомив, що на півночі України було збито 55 дронів "шахед". Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку, обіцяючи продовжувати посилення протиповітряної оборони країни.

Нагадаємо, 24 листопада поблизу Джанкоя в Криму була атакована військова частина.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!