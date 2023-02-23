Найпотужніша дзеркальна дата року: що не можна робити 23.02.2023 та як залучити удачу

23.02.2023 вважається особливою датою, оскільки є дзеркальне повторення цифр. За словами астрологів, це найбільш енергетично потужний день у році, який може як принести велику удачу, так і залучити негативні події до життя.

За словами астрологів, число 2 пов'язане з балансом, гармонією, партнерством, дружбою, тому енергія цього дня сприятиме укладенню ділових контрактів та переговорів. Однак не можна допускати поганих думок, інакше можна притягнути лиха у своє життя.

Що не можна робити у дзеркальну дату 23.02.2023

Цього дня заборонено з'ясувати з стосунки, сваритися чи мстити кривднику – весь негатив повернеться бумерангом і може вдарити в той момент, коли найменше чекаєте. Не можна розпускати плітки, засуджувати інших, скаржитися на життя. Краще утриматися від болючих спогадів про минуле.

Крім того, цього дня потрібно бути дуже обережними з фінансами – про спонтанні покупки краще забути. Ризик того, що гроші будуть витрачені недоцільно, а товар виявиться не таким, як очікували, досить великий.

Що можна робити у дзеркальну дату 23.02.2023 та як залучити удачу

Дзеркальна дата – найкращий час, щоб змінити своє життя та залучити удачу, але для цього потрібно все ретельно спланувати та правильно діяти. Слід написати свої бажання на аркуші паперу і спалити його в наймагічніший час – 23:23. Можна загадувати бажання і подумки, але при цьому важливо ще й візуалізувати їх.

23.02.2023 буде гарною датою для будь-яких починань – переїзду, зміни роботи, початку ремонту в квартирі або знайомств. Ті, хто самотні, можуть сміливо вирушати цього дня на побачення, у них будуть усі шанси знайти другу половинку.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.